Google запретит устанавливать полноценную версию Android на слабые смартфоны

В новых правилах для производителей говорится, что начиная с октября 2020 года все новые смартфоны с оперативной памятью 2 ГБ и меньше обязательно должны работать на упрощенной версии системы Android GO. Это правило распространяется на смартфоны с новой Android 11 и предыдущей версией Android 10 тоже.

Если смартфон с минимальным объемом памяти вышел до четвертого квартала 2020 года, то он по-прежнему может работать на полноценной системе Android. А все новые перейдут на Android Go — это специальная версия системы от Google, которая предзназначена для слабых смартфонов для развивающихся стран. В ней установленые облегченные версии приложений Google для экономии ресурсов и интернет-трафика.

Также Google закрывает поддержку своих сервисов для устройств с 512 МБ оперативной памяти — приложения перестанут работать на смартфонах с таким объемом памяти.