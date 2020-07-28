Исходные коды полусотни компаний утекли в Сеть

В репозитории GitLab собраны исходные коды десятков компаний, в том числе Microsoft, Adobe и Lenovo.

Исходные коды десятков компаний (технологических, финансовых, торговых, пищевых, производственных и eCommerce) доступны всем желающим из-за некорректной конфигурации их IT-инфраструктуры. Помимо прочих, список компаний включает такие крупные бренды, как Microsoft, Adobe, Lenovo, AMD, Qualcomm, Motorola, Hisilicon (принадлежит Huawei), Mediatek, GE Appliances, Nintendo, Roblox, Disney, Johnson Controls и др.

Исходные коды были собраны воедино из разных источников Тилли Коттман (Tillie Kottmann). Большая их часть доступна в ее публичном репозитории на платформе GitLab. Как сообщает исследователь безопасности Bank Security, в репозитории представлено 50 наименований компаний. Хотя не все папки заполнены, в некоторых даже присутствуют учетные данные.

На сервере Коттман можно найти коды финансово-технологических компаний (Fiserv, Buczy Payments, Mercury Trade Finance Solutions), банков (Banca Nazionale del Lavoro), а также разработчиков игр и решений для идентификации и управления доступом (Pirean Access: One).

Как пояснила Коттман порталу BleepingComputer, в легкодоступных репозиториях она нашла неизменяемые учетные данные, которые даже попыталась удалить во избежание возможных злоупотреблений. По ее словам, она не всегда сообщает об утечках затронутым компаниям, однако пытается минимизировать возможный ущерб от публикации.

Коттман удаляет коды по запросу заинтересованных компаний и даже предоставляет информацию, которая может помочь им в усилении киберзащиты. Подтверждением этому служат пустые папки. К примеру, в репозитории больше нет исходного кода производителя автомобилей Mercedes-Benz, корпорации Daimler AG. Пустой на данный момент также является папка Lenovo.