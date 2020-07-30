В МТС действует скидка на смартфон Samsung Galaxy A40

В сети салонов и интернет-магазине МТС появилась возможность приобрести популярный смартфон Samsung Galaxy A40 с выгодой до 150 рублей. Для того чтобы получить скидку, просто воспользуйтесь промокодом «Лето» и подпишитесь на Telegram-канал МТС.

Смартфон оснащен безрамочным 5,9-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, двойной основной камерой на 16+5 Мп, работающей при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта и мощной селфи-камерой на 25 Мп. Высокое быстродействие в играх и приложениях в нем обеспечивают производительный 8-ядерный процессор и 4 ГБ памяти. Большой объем данных сможет вместить внутренний накопитель на 64 ГБ.

В рамках акции стоимость Samsung Galaxy A40 снижена до 449 рублей. При этом размер скидки составит 150 рублей. Ежемесячные платежи при покупке в рассрочку тоже будут меньше: 41 рубль при рассрочке на год и 20 рублей – при двухлетней рассрочке.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо в момент совершения покупки сообщить промокод «Лето» и предоставить информацию сотруднику МТС о наличии подписки на Telegram-канал МТС.