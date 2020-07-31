Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси"

Министерство связи и информатизации подготовило проект концепции госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы, сообщает БЕЛТА.

Проектом концепции предусматривается реализация мероприятий по созданию и развитию современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению инновационных решений в отраслях экономики и технологий "умных городов", а также обеспечению информационной безопасности таких решений. Отдельно планируется сконцентрировать усилия на совершенствовании государственных электронных сервисов. Это позволит обеспечивать равномерный охват современными технологиями доступа к государственным услугам населения всей страны, исключая образование "цифрового разрыва" между городом и сельской местностью, отметили в Минсвязи.

Заказчиками мероприятий разрабатываемой госпрограммы будут выступать республиканские органы государственного управления, а также местные исполнительные и распорядительные органы, так как эти мероприятия коснуться развития технологий "умных городов". Непосредственно для цифровой трансформации реального сектора экономики будут активно привлекаться отечественные предприятия.

Как сообщили в министерстве, также планируется развивать дополненную реальность, технологии беспроводной связи, интернет вещей, промышленный интернет, компоненты робототехники, сенсорику и другие направления.