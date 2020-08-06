Названы самые высокопроизводительные смартфоны

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал июльский рейтинг самых высокопроизводительных смартфонов под управлением операционной системы Android.
В десятку наиболее мощных аппаратов вошли исключительно модели китайских разработчиков. Это смартфоны OPPO, Xiaomi и дочернего бренда Redmi, Vivo и дочерней марки iQOO, Realme, а также Meizu.
Все представители июльского рейтинга построены на процессоре Snapdragon 865 разработки Qualcomm. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 Гбайт.
На вершине списка стоит модель OPPO Find X2 Pro, за которой следует аппарат OPPO Find X2. «Бронза» досталась смартфону Redmi K30 Pro Zoom Edition.
Рейтинг выглядит следующим образом:
- Oppo Find X2 Pro — 613 048 баллов;
- Oppo Find X2 — 606 490 баллов;
- Redmi K30 Pro Zoom Edition — 601 706 баллов;
- Xiaomi Mi 10 Pro — 600 840 баллов;
- iQOO Neo 3 — 596 141 балл;
- Oppo Ace 2 — 595 408 баллов;
- Vivo X50 Pro+ — 595 404 балла;
- Realme X50 Pro — 588 837 баллов;
- Meizu 17 Pro — 587 483 балла;
- iQOO 3 — 587 087 баллов.
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