Названы самые высокопроизводительные смартфоны

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал июльский рейтинг самых высокопроизводительных смартфонов под управлением операционной системы Android.

В десятку наиболее мощных аппаратов вошли исключительно модели китайских разработчиков. Это смартфоны OPPO, Xiaomi и дочернего бренда Redmi, Vivo и дочерней марки iQOO, Realme, а также Meizu.

Все представители июльского рейтинга построены на процессоре Snapdragon 865 разработки Qualcomm. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 Гбайт.

На вершине списка стоит модель OPPO Find X2 Pro, за которой следует аппарат OPPO Find X2. «Бронза» досталась смартфону Redmi K30 Pro Zoom Edition.

Рейтинг выглядит следующим образом: