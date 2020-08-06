В МТС стартовала акция «Резервный канал» для корпоративных клиентов в рамках линейки услуг фиксированного интернета «Бизнес Коннект». Теперь абонентам доступен безлимитный мобильный интернет и оборудование на выгодных условиях.

Предложение доступно как новым, так и действующим пользователям услуг «Бизнес Коннект». В рамках акции абоненты могут подключить до 16 SIM-карт с услугой «Корпоративный безлимитный интернет». Стоимость услуги со скидкой составит 20 рублей вместо 46,30 рубля в месяц. Скидка будет действовать, пока клиент пользуется услугами фиксированного интернета «Бизнес Коннект».

Также по условиям акции абоненты «Бизнес Коннект» могут выгодно приобрести Wi-Fi-роутер Huawei B315s-22 с поддержкой 3G/4G/Ethernet — за 25 рублей вместо 362,38 рубля. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо заключить дополнительное соглашение на 18 месяцев о пользовании услугами линейки «Бизнес Коннект».

Присоединиться к акции «Резервный канал» можно по 31 декабря 2020 г.