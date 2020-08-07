21 августа в МТС стартуют продажи Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra

Старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra - 21 августа. А все, кто оформит в МТС предоплаченный предзаказ по 20 августа, получат возможность дополнительно приобрести беспроводные наушники от Samsung всего за 10 копеек.

Для участия в акции необходимо оформить предзаказ в салонах связи или интернет-магазине МТС, внести предоплату или подтвердить предзаказ путем подписания документа «Предзаказ на рассрочку». Подробнее с условиями акции можно ознакомиться здесь.

Обновленные смартфоны серии Galaxy Note порадуют высокой производительностью, улучшенными камерами и богатым функционалом электронного пера S Pen, который стал работать намного быстрее и обзавелся новыми возможностями.

Камеры обоих смартфонов способны вести съемку с разрешением до 8K при частоте 24 кадра в секунду. Фронтальные камеры – 10-мегапиксельные. Также оба устройства получили максимальную пыле- и влагозащиту по стандарту IP68.

Базовая модель Samsung Galaxy Note 20 оснащена большим 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus экраном с разрешением Full HD+. На ее тыльной стороне расположена тройная 64-мегапиксельная камера с 30-кратным зумом. Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 4300 мАч. Стоимость Samsung Galaxy Note 20 составит 2699 рублей.

Более технологически оснащенная модель Samsung Galaxy Note 20 Ultra получила 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экраном с разрешением WQHD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Основная ее камера – 108-мегапиксельная, способна работать при поддержке быстрого лазерного автофокуса и может похвастаться 50-кратным зумом. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку 25 Вт и технологию реверсивной зарядки.

Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra с 256 ГБ внутренней памяти можно будет приобрести за 3399 рублей. Для покупателей этого аппарата, оформивших предоплаченный предзаказ по 20 августа, в качестве бонуса за 10 копеек доступна новая модель беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Live.