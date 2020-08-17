Facebook начала объединять свой Messenger и Instagram

Facebook, похоже, взялась за интеграцию систем чата Instagram и Messenger. В пятницу вечером несколько редакторов The Verge в США на устройствах iOS и Android заметили, что в мобильном приложении Instagram появился экран обновления с сообщением: «В Instagram появился новый способ обмена сообщениями» со списком функций, включающим «Новый красочный вид для ваших чатов», больше смайликов-реакций, функцию смахивания для ответа и «чат с друзьями, которые используют Facebook».

Как только пользователь нажмёт «Обновить», обычный значок DM в правом верхнем углу Instagram будет заменён логотипом Facebook Messenger. Чаты в Instagram действительно стали более красочными, чем раньше: сообщения отправителя меняются с синего на фиолетовый при прокрутке. Однако, по крайней мере сейчас, по-прежнему невозможно отправлять сообщения пользователям Facebook из Instagram.

Но Facebook чётко заявила о своих планах по унификации платформ обмена сообщениями чрезвычайно популярных приложений, чтобы обеспечить возможность общения между Messenger, Instagram и WhatsApp. Сообщается, что Facebook перестраивает базовую инфраструктуру, чтобы те, кто использовали только одно из его приложений, могли написать пользователям других приложений Facebook.

Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) также заявил о желании реализовать в системе сквозное шифрование. Интегрируя свои самые популярные приложения, Facebook может напрямую конкурировать с iMessage от Apple. Facebook приобрела Instagram за $1 млрд в 2012 году и поглотила WhatsApp в 2014 году за $19 млрд.