Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки своих устаревших браузеров Internet Explorer 11 и Edge Legacy. Согласно официальному заявлению разработчиков, поддержка старого Edge завершится 9 марта 2021 года, а Internet Explorer 11 — 17 августа. Веб-приложение Microsoft Teams перестанет поддерживать IE 11 с 30 ноября 2020 года.

Прекращение поддержки означает, что Microsoft перестанет выпускать обновления безопасности для браузеров. Кроме того, в процессе взаимодействия со службами и сервисами Microsoft через старые обозреватели могут наблюдаться сбои, некорректное функционирование или недоступность части функций. На смену устаревшим браузерам пришёл новый обозреватель Edge, построенный на базе Chromium.

Напомним, разработка Internet Explorer версий 8, 9 и 10 была прекращена в 2016 году, а за год до этого Microsoft представила замену веб-обозревателю в лице Edge, который функционировал на собственном движке компании. С тех пор прошло не так много времени, а уже в начале этого года был представлен обозреватель Microsoft Edge на основе Chromium, имеющий собственные особенности вроде защиты от отслеживания в веб-пространстве, активированной по умолчанию.

Стоит отметить, что в настоящее время большое количество браузеров построены на базе исходных кодов открытого проекта Chromium. Речь идёт не только о Chrome или Edge, кодовую базу Chromium используют Vivaldi, Opera, Brave и др.