Компания Sony представила смартфон Xperia 8 Lite. Девайс выглядит в точности, как Xperia 10, выпущенный в фервале 2019 года, но получил ряд существенных аппаратных улучшений.

Xperia 8 Lite использует 6-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+, соотношение сторон составляет 21:9. Внутри установлен уже не очень свежий 14-нанометровый процессор Snapdragon 630. Модификация памяти всего одна — 4/64 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 2870 мАч. Примечательно, что смартфон работает на базе Android 9 Pie — мобильной ОС почти двухлетней давности.

Главным обновлением для смартфона по сравнению с Xperia 10 стала камера. Здесь стоит двойная основная камера с сенсорами на 12 Мп и 8 Мп. Назначение вспомогательного датчика не уточняется. Спереди разместилась фронтальная камера на 8 Мп. Помимо порта USB Type-C на корпусе также доступен разъем для наушников.

Xperia 8 Lite доступен в черном и белом цвете. Пока известно только о старте продаж 1 сентября в Японии.