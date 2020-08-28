ASUS представляет смартфоны ZenFone 7-й серии. Новинки оснащены безрамочным дисплеем AMOLED, мобильной платформой Snapdragon 865 Plus 5G (в максимальной комплектации) и аккумулятором емкостью 5000 мА·ч, а усовершенствованный поворотный модуль позволяет использовать все три камеры смартфона как в обычном режиме, так и для съемки селфи.

Модель ZenFone 7 оснащается мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 865 5G, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 128 ГБ высокоскоростной пользовательской памяти UFS 3.1.

В смартфонах ZenFone 7-й серии сканер отпечатков пальцев и многофункциональная клавиша Smart Key встроены непосредственно в кнопку включения питания. Это позволяет удобно разблокировать телефон и мгновенно запустить привязанное к клавише Smart Key действие.