В Беларуси стартует предзаказ на смартфон HONOR 30

Смартфон HONOR 30 будет доступен для предзаказа на сайтах официальных партнеров бренда HONOR с 28 августа со скидкой 200 рублей. Официальный старт продаж запланирован на 4 сентября, при покупке флагмана HONOR 30 без оформления предзаказа пользователи получат в подарок беспроводные наушники HONOR choice True Wireless Stereo Earbuds и 3 месяца гарантии на экран.

HONOR 30 – это первый 5G смартфон бренда HONOR, построенный на базе 7-нм процессора Kirin 985 5G. Модель оснащена AMOLED-экраном 6,53 дюйма с тонкими рамками и интегрированной фронтальной камерой.

Основная камера смартфона HONOR 30 состоит из четырех модулей. Сверхчувствительный объектив 40 МП с фокусным расстоянием 27 мм и диафрагмой f/1.8, построенный на базе сенсора IMX600 с диагональю 1/1,7 дюйма, позволяет создавать фотографии профессионального качества вне зависимости от условий съемки. Также смартфон оснащён встроенной в экран фронтальной камерой 32 МП с фокусным расстоянием 26 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта позволят пользователям создавать качественные и яркие портреты с эффектом боке даже в условиях недостаточного освещения.

За конфиденциальность данных в HONOR 30 отвечает встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, обеспечивающий быструю и комфортную разблокировку устройства. Для бесперебойной работы в течение всего дня смартфон оснащён батареей ёмкостью 4000 мА×ч и алгоритмами интеллектуального энергосбережения. HONOR 30 также поддерживает технологию быстрой зарядки 40 Вт. А для иммерсивного опыта при просмотре видео или во время мобильных игр смартфон HONOR 30 поддерживает аудиоэффекты Histen 6.1.

HONOR 30 представлен в трёх вариантах стеклянного корпуса: титановый серебристый в матовом исполнении, а также глянцевые полночный черный и изумрудно-зеленый.

Флагманский смартфон HONOR будет доступен для предзаказа с 28 августа в интернет-магазинах следующих официальных партнеров HONOR: операторов А1 и МТС, сетей магазинов «5 Элемент» и «Электросила», салонах связи «На Связи», «Алло», «Связной», «Евросеть» и интернет-гипермаркете 21 век.

Для всех пользователей, оформивших предзаказ на HONOR 30 до 3 сентября включительно действует акционное предложение – скидка 200 рублей на смартфон. Таким образом HONOR 30 в версии 8 ГБ + 128 ГБ будет стоить 1 099 рублей вместо 1299 рублей, HONOR 30 с увеличенным до 256 ГБ объемом встроенной памяти по предзаказу можно будет купить по цене 1 299 рублей, вместо 1499 рублей. Данное предложение доступно только при оформлении предзаказа на устройства.

Для тех, кто не успеет оформить предзаказ и планирует покупку HONOR 30 по полной стоимости предусмотрен подарок - беспроводные наушники HONOR choice True Wireless Stereo Earbuds. Также всем покупателям HONOR подарит дополнительную услугу «Защита от механических повреждений передней панели» от официального сервисного центра. Действует она в течение 90 дней с момента покупки смартфона и позволяет единожды при возникновении негарантийного случая - механического повреждения стекла или дисплея - провести ремонт без взимания платы за запасные части.