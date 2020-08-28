Магазин приложений «Яндекс.Store» прекратит существование 1 сентября

Компания «Яндекс» приняла решение поставить крест ещё на одном проекте: на следующей неделе будет закрыт магазин приложений для мобильных устройств «Яндекс.Store».

Российский IT-гигант запустил сервис «Яндекс.Store» для смартфонов и планшетов под управлением Android ещё в феврале 2013 года. Через эту площадку были доступны десятки тысяч самых разнообразных приложений. И вот теперь на заглавной странице магазина сообщается, что до сворачивания работы сервиса осталось всего несколько дней: «Яндекс.Store закрывается 1 сентября. Его больше нельзя скачать. Уже установленные приложения продолжат работать и смогут обновляться через другие магазины».

С чем именно связано решение о закрытии службы, не уточняется. Пользователи сервиса уже начали получать электронные письма с уведомлением о прекращении работы магазина.