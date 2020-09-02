В чатах Viber появились викторины

Viber представляет новую функцию — викторины. Викторина или квиз – популярный вид опросов для пользователей. Участникам квиза предлагается ответить на один или несколько вопросов, а затем узнать, правильное ли решение они приняли.

Чтобы создать новую викторину в Viber, необходимо нажать на пиктограмму «Опросы» рядом с полем ввода сообщения, затем выбрать «Режим викторины», вписать сам вопрос, варианты ответов и при желании пояснение к ним. Оно появится на экране уже после того, как пользователь сделает выбор. Один из ответов необходимо отметить как правильный. После выбора верного ответа рядом с пунктом появится зеленый значок, если же пользователь ошибся – красный.

Данный инструмент будет полезен не только для развлечения, то и для учебы. С помощью интерактивных викторин пользователи смогут создавать контрольные и проверочные тесты. Кроме того, помимо функции квизов, в Viber доступен широкий ряд функций для общения: сообщества с неограниченным числом участников, аудио- и видеозвонки, стандартные опросы и многое другое.