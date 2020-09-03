Названы самые производительные Android-смартфоны в августе

Команда разработчиков известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.

Как обычно бывает, сначала AnTuTu публикует китайский рейтинг, а примерно неделю спустя станет доступна международная версия. Итак, первое место занял новейший Xiaomi Mi 10 Ultra, набрав впечатляющие 646 730 баллов. На втором месте — iQOO 5 с 637 616 баллами, на третьем — Asus ROG Phone 3 c 629 245 баллами. Если первые два смартфона базируются на SoC Qualcomm Snapdragon 865, то третий — уже на Snapdragon 865+.

Остальной Топ-10 занимают Black Shark 3S, Vivo X50 Pro+, Oppo Find X2 Pro, Oppo Find X2, Xiaomi 10 Pro, iQOO Neo3, Redmi K30 Pro.