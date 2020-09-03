Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A42 5G — свой самый доступный аппарат с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения. Продажи новинки начнутся позднее в текущем году.

Полностью технические характеристики устройства пока, увы, не раскрываются. Известно, что оно оборудовано дисплеем Super AMOLED размером 6,6 дюйма по диагонали. По всей видимости, применена матрица формата Full HD+. В верхней части экрана имеется небольшой вырез под одинарную фронтальную камеру.

По слухам, задействован процессор Qualcomm Snapdragon 690 с интегрированным модемом 5G, восемью ядрами с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619L. Объём оперативной памяти — не менее 4 Гбайт.

В тыльной части установлена четверная камера, заключённая в блок квадратной формы с закруглёнными углами. Из неофициальных источников известно, что разрешение двух сенсоров составляет 48 и 5 млн пикселей.

Говорится о наличии флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт, слота для карты microSD, адаптеров Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, порта Type-C. Используется операционная система Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.5.