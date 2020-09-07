Открыт набор на бесплатные курсы Wargaming Forge

Новый набор в Wargaming Forge стартует уже сегодня. Это масштабный обучающий проект, который действует уже несколько лет. У тех, кто на занятиях покажет себя с лучшей стороны, будет шанс стать одним из команды Wargaming.

Поучаствовать в программе смогут студенты, выпускники вузов или начинающие специалисты. Делиться опытом будут настоящие эксперты своего дела из минского центра разработки Wargaming.

Обучение в Wargaming Forge проводится в формате бесплатных курсов: занятия будут проходить несколько раз в неделю в вечернее время — у студентов программы будет возможность получать больше знаний, не отрываясь от работы и обучения в вузе.

В рамках нынешнего осеннего набора эксперты Wargaming готовы поделиться своими знаниями по двум направлениям:

Software Engineering

Курс предназначен для тех, у кого уже есть базовые навыки программирования и знания о классических алгоритмах. На занятиях менторы расскажут о работе баз данных, алгоритмах, операционных системах и языках программирования (С++ и Python). Также эксперты Wargaming расскажут, для чего нужны рендер, память, паттерны проектирования и многое другое.

3D Art

Для успешного обучения на этом курсе необходимо владеть одной из программ моделирования: Maya, 3DS Max, Blender, иметь базовые знания текстурирования в программах Photoshop и/или Substance Painter, а также понимать принципы работы PBS. Менторы расскажут о различных технологиях и инструментах, которые применяются в 3D для разработки игр, поделятся знаниями, необходимыми для моделирования объектов в играх, познакомят с основами текстурирования и картами нормалей, а также другой информацией, необходимой для успешной работы в профессии 3D-художника.

Узнать подробности о курсах и зарегистрироваться можно по ссылке