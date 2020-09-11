В МТС появился в продаже смартфон Xiaomi Redmi 9 с 4/64 Гб без NFC

В сети салонов и интернет-магазине МТС смартфоны Xiaomi Redmi 9 с 4/64 Гб памяти пополнились версией без модуля NFC.

Xiaomi Redmi 9 4/64 Гб без NFC – бюджетный смартфон нового поколения. Новинка может похвастаться большим ярким экраном, продолжительным временем автономной работы и доступной ценой.

Устройство оснащено 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с детализацией картинки на уровне стандарта Full HD+, многофункциональной квадрокамерой с разрешением основного сенсора 13 Мп, а также селфи-камерой на 8 Мп, которая умеет работать с применением алгоритмов искусственного интеллекта и поддерживает управление ладонью.

Наличие инфракрасного порта дает возможность использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления бытовой техникой. Быстрый 8-ядерный процессор Mediatek Helio G80 отлично справляется как с решением повседневных задач, так и с популярными играми.

Bluetooth версии 5.0 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с другими устройствами и гаджетами. Внушительный аккумулятор емкостью 5020 мАч позволит надолго забыть о розетке: одного заряда хватает на 1,5-2 дня работы, а благодаря быстрой зарядке 18 Вт смартфон способен заряжаться на 30% за 30 минут.

Xiaomi Redmi 9 с 4/64 Гб без NFC можно приобрести за 459 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 41,72 белор. рубля, а на два года – 19,95 белор. рубля.