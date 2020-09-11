В МТС снизились цены на ряд смартфонов Huawei

В салонах связи и интернет-магазине МТС подешевели многие популярные смартфоны Huawei. Большинство моделей стали доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Наибольшее снижение стоимости коснулось модели Huawei P30 lite 4/128 ГБ, которая стала дешевле на 150 рублей. Этот изящный 6,15-дюймовый смартфон с тройной камерой на 24+8+2 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп теперь можно приобрести за 499 рублей. Версия Huawei P30 lite с 256 ГБ памяти подешевела до 779 рублей.

При покупке в рассрочку на 2 года Huawei P40 lite E по новой цене удастся сэкономить до 99,82 рубля. Эта модель, оборудованная безрамочным 6,39-дюймовым экраном, тройной камерой на 48+8+2 Мп и селфи-камерой на 16 Мп, предлагается за 529 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку на год составит 48,09 рубля, а на два года – 23 рубля.

Стоимость компактного бюджетного 6,09-дюймового аппарата Huawei Y6s снизилась до 299 рублей.

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