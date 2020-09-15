Представлен смартфон Xiaomi Redmi 9i

Компания Xiaomi представила сегодня бюджетный смартфон Redmi 9i, оборудованный 6,53-дюймовым дисплеем Dot Drop формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек и соотношением сторон 20:9.

В аппарате использован процессор MediaTek Helio G25, содержащий восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Интегрированный модем соответствует стандартам LTE Cat-7 DL / Cat-13 UL.

Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Спереди установлена 5-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2, сзади — 13-мегапиксельная с такой же диафрагмой.

В арсенале новинки — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, FM-тюнер, порт Micro-USB и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Габариты составляют 164,9 × 77,07 × 9 мм, вес — 194 г.

На смартфон установлена операционная система Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 11. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Цена Redmi 9i — около 110 долларов США за версию с накопителем на 64 Гбайт и 125 долларов за модификацию со 128 Гбайт памяти.