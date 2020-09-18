Sony представила флагманский смартфон Xperia 5 II

Компания Sony официально представила флагманский смартфон Xperia 5 II, обладающий развитыми возможностями в плане фото- и видеосъёмки, игр и воспроизведения мультимедийных материалов.

Новинка оборудована 6,1-дюймовым дисплеем CinemaWide FHD+ HDR OLED с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц. Сенсорный слой функционирует с частотой 240 Гц, что обеспечивает мгновенный отклик.

В оснащение входит камера с тремя 12-мегапиксельными блоками — 16, 24 и 70 мм. Использована оптика ZEISS, специально откалиброванная для данного аппарата. Поддерживается непрерывная фотосъёмка со скоростью 20 кадров в секунду с автоматическим контролем фокуса и экспозиции.

«Сердце» аппарата — процессор Qualcomm Snapdragon 865, функционирующий в тандеме с модемом 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Гбайт.

Реализованы функции оптимизации загрузки процессора для улучшения качества геймплея. Управление подачей питания при этом предотвращает снижение производительности из-за перегрева устройства.

Селфи-камера способна формировать 8-мегапиксельные изображения. В оснащение входит высококачественная аудиосистема с фронтальными стереофоническими динамиками, поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Есть стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо для подключения наушников. Технология DSEE Ultimate обеспечивает улучшение качества сжатого аудио до уровня, близкого к Hi-Res Audio.

Габариты составляют 158 × 68 × 8 мм, вес — 163 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 с поддержкой технологии Adaptive Charging. Сертификация IP65/68 означает защиту от влаги и пыли.

Новинка будет предлагаться в четырёх вариантах цветового исполнения — чёрном и синем. Стоимость аппарата - 949 долларов.