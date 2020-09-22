Microsoft купила гейм-студию Bethesda

Microsoft заключила соглашение о покупке компании ZeniMax Media, которая занимается изданием и распространением видеоигр. Об этом сообщил глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер. Сумма сделки составит $7,5 млрд.

ZeniMax Media принадлежит один из крупнейших разработчиков и издателей игр в мире — Bethesda. Она известна такими хитами, как Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey и Quake.

В группу ZeniMax Media входят игровые студии id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios.
 

 

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Источник: 

rbc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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