Исходный код Windows XP слили в сеть

Предполагаемый исходный код операционной системы Windows XP утек в Сеть. В одной из тем анонимного форума 4chan были опубликованы ссылки на архивы предполагаемого исходного кода Windows XP и исходных кодов других продуктов Microsoft. Архив также включает дампы исходного кода операционной системы Windows NT 3.5 и исходного кода оригинальной консоли Microsoft Xbox, которые появились в сети в мае нынешнего года.

Хотя среди пользователей 4chan возникли споры по поводу утечки, некоторые исследователи безопасности проанализировали код и в настоящее время утверждают о его достоверности.

Если в утечке действительно присутствует исходный код, он может подвергнуть любые существующие системы на базе Windows XP угрозам новых атак. Потому что компания Microsoft прекратила поддержку Windows XP в 2014 году и перестала выпускать обновления безопасности для устаревшей операционной системы. Тем не менее, согласно данным NetMarketShare, компьютеры под управлением Windows XP составляют примерно 1,26% устройств, генерирующих web-трафик по всему миру.