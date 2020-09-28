В Android 11 сломалась функция переключения между приложениями

В смартфонах под управлением Android сломалась функция переключения между приложениями.  Судя по сообщениям на официальном форуме Android и публикациям на Reddit, из-за неизвестного бага отключается многозадачность ОС.

Пользователи рассказали, что лишились возможности переключаться между приложениям с помощью жестов — программами, которые запущены, но работают в фоновом режиме. При попытке воспользоваться функцией многозадачности операционная система выбрасывает пользователей на главный экран. В основном на неполадки жалуются пользователи смартфонов Google Pixel.

Журналисты проверили сообщения владельцев Android-смартфонов и подтвердили, что проблема действительно существует. В некоторых случаях ее можно решить с помощью перезагрузки устройства, однако этот метод работает не всегда. В материале говорится, что проблема с многозадачностью наблюдалась и в ранних бета-версиях Android 11, на что указывают данные с сайта Issue Tracker.

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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