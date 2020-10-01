Google представила смартфон Pixel 5

Pixel 5 получил полностью металлический корпус, но беспроводную зарядку оставили — ее даже сделали реверсивной, чтобы можно было подзарядить наушники. Также добавили защиту по стандарту IP68, правда сама компания обещает только, что он выдержит брызги и капли воды во время дождя.

Экран у смартфона стандартный — 6 дюймов, OLED, Full HD+, 90 Гц. Единственный нюанс, что сканер отпечатков пальцев почему-то расположили сзади, а не встроили в экран. Скорее всего, это сделали ради экономии. В прошлогоднем Pixel 4, например, была отдельная 3D-камера Soli для сканирования лица, которая полностью заменила сканирование отпечатков. Эту идею признали неудачной.

Работает Pixel 5 на процессоре среднего уровня Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной без возможности расширения.Напомним, что в прошлогоднем Pixel 4 стоял флагманский Snapdragon 855, хотя разница в цене между ними получилась небольшая. Зато для 6-дюймового экрана у нового «пикселя» большой аккумулятор на 4000 мАч, Google обещает, что его хватит на два дня работы.

Цена — $699 за 128 ГБ.