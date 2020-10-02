В МТС начались продажи смартфона Xiaomi Redmi 9 3/32 ГБ без NFC

В салонах связи и интернет-магазине МТС популярные смартфоны Xiaomi Redmi 9 пополнились версией без модуля NFC с 3/32 ГБ памяти.

Xiaomi Redmi 9 3/32 ГБ без NFC – представитель нового поколения бюджетных смартфонов, для которого характерны: большой экран с поддержкой изображения высокой четкости, основная камера с 4 объективами и емкий аккумулятор.

Смартфон оснащен большим 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2340×1080 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Использование четырех камер значительно облегчит съемку в нестандартных условиях. Так, основной сенсор на 13 Мп обеспечит снимок максимальной детализацией. Широкоугольный объектив на 8 Мп упростит создание групповых портретов и панорамных фото. Макрообъектив на 5 Мп поможет запечатлеть мелкие предметы с близкого расстояния. А датчик измерения глубины на 2 Мп предназначен для реализации эффекта размытия фона.

Высокое быстродействие новинки обеспечивает шустрый 8-ядерный процессор MediaTek Helio G80. Благодаря аккумулятору емкостью 5020 мАч смартфон способен проработать до 1,5-2 суток от одного заряда. Его батарея также поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Модуль NFC чаще всего используется для осуществления бесконтактных платежей. Но его отсутствие в смартфоне позволит сэкономить на функции, которой вы не планируете пользоваться.

Смартфон Xiaomi Redmi 9 3/32 ГБ без NFC можно приобрести за 419 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 38,09 рубля, а на два года – 20,39 рубля.