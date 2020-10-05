Роскомнадзор призвал Google и Apple вместе бороться с пиратством

Роскомнадзор призвал компании Google и Apple вместе бороться с пиратством в рамках закона о защите правообладателей, вступившего в силу 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В офисы компаний были направлены письма с просьбой сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений в рамках закона.

«Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений (…) Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения», — говорится в сообщении.