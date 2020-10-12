Названы самые производительные Android-смартфоны сентября

Первые два месте в этом рейтинге заняли Redmi 10X Pro 5G и Redmi 10X 5G, которые построены на однокристальной системе Dimensity 820. Эти смартфоны набирают в среднем по 397 и 392 тыс. баллов соответственно.

Следом идут Honor 30, Huawei Nova7 и Huawei Nova7 Pro, в которых используется мобильная платформу Kirin 985. Ещё три смартфона данного производителя (Honor X10, Honor 30S и Huawei Nova7 SE) занимают шестое, седьмое и восьмое места соответственно. В них применена SoС Kirin 820.

Смартфон Redmi K30 5G Speed Version на базе Snapdragon 768G занял девятое место, а замыкает топ-10 телефон Oppo Reno4 5G на базе Snapdragon 765G.