В Беларуси процветает онлайн-мошенничество с розыгрышами

По данным опроса «Лаборатории Касперского», одна из самых распространённых схем онлайн-мошенничества в Беларуси в 2020 году — рассылка фейковых сообщений о выигрыше. Их получали 80% белорусов, которые в том или ином виде сталкивались со злоумышленниками, специализирующимися на выманивании денег.

Как правило, текст содержит поздравление и приглашение перейти по ссылке либо предложение написать на короткий номер. Здесь и кроется ловушка: пользователь может увидеть уведомление о том, что, прежде чем обещанные деньги будут переведены на его счёт, ему нужно заплатить некую «комиссию» или «налог». В итоге деньги получают только мошенники. Кроме того, в их распоряжении могут оказаться и платёжные данные пользователя.

В целом в Беларуси практически каждый пятый из столкнувшихся с телефонными или онлайн-мошенниками (19%) терял деньги в результате разных схем обмана.