Сделка по покупке «Яндексом» банка «Тинькофф» сорвалась

Компания Yandex (владеет российским «Яндексом») и группа TCS (владеет банком «Тинькофф» и компанией «Тинькофф-страхование») сообщили о разрыве сделки между ними.

До этого, 22 сентября 2020 г., стороны сообщали, что «Яндекс» может купить группу TCS за $5,45 млрд ($27,65 за одну акцию). Сделка должны были оплатить частично акциями Yandex, частично денежными средствами.

Yandex с сожалением признал, что компания не смогла согласиться с условиями сделки, предложенными основными акционерами группы TCS. Основным акционером TCS Group является создатель банка Олег Тиньков, которому принадлежит 40% акций холдинга. Остальные акции находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Согласно правилам слияний и поглощений для компаний с листингом на LSE, теперь в течение полугода Yandex не сможет делать предложений по покупке TCS Group. Однако возможны исключения.

Например, Yandex сможет сделать новое предложение по покупке TCS Group с согласия совета директоров данной компании, в случае получения TCS Group оферты на поглощение со стороны третьего лица или намерении компании осуществить обратное поглощение.