Facebook создала ИИ, который сможет переводить тексты между 100 языками напрямую

Facebook анонсировал новый искусственный интеллект, который сможет совершать прямые парные переводы более чем между 100 языками. Об этом Engadget рассказала научный сотрудник Facebook AI Анджела Фан (Angela Fan). Это означает, что система сможет переводить тексты без применения английского языка в качестве промежуточного.

Большинство переводчиков сначала переводят тексты с источника на английский, а затем на другой иностранный язык. Из-за этого процесс получается сложным и теряется точность некоторых элементов текста. По словам Фан, новый ИИ сможет производить двунаправленные переводы (например с французского на китайский и наоборот) без использования английского. По оценке BLEU (алгоритм оценки качестве переведённого текста) качество перевода на 10 баллов выше, чем с использованием англо-ориентированной модели.

Чтобы создать новый ИИ, команда Facebook использовала сервис CommonCrawl для сбора текстовых примеров по всей Сети. После этого разработчики проанализировали весь материал при помощи системы FastText, которую компания создала несколько лет назад. В итоге удалось сформировать базу данных из 7,5 миллиардов предложений, которые система использует для перевода.

С каким числом языков сможет в будущем работать система, пока неясно. По словам Фан, всё зависит от ресурсов, которые окажутся в распоряжении системы. У основных языков, таких как индийский, китайский или немецкий, много материала, потому что на них публикуется множество текстов в Сети. Гораздо больше проблем с языками на подобии Зулу, которые не так распространены.

Компания предоставит международному исследовательскому сообществу набор данных и моделей работы в виде открытого исходного кода. Когда систему внедрят в повседневную работу соцсети, пока неясно.