HUAWEI представляет серию флагманских смартфонов HUAWEI Mate 40

HUAWEI Consumer Business Group (BG) представляет серию смартфонов HUAWEI Mate 40. Устройства впервые получили 5-нанометровые 5G-процессоры, систему фотокамер Ultra Vision Cine Camera и культовый дизайн Space Ring Design, вдохновленный тематикой космоса.

Безрамочный экран HUAWEI Horizon Display с закругленными на 88° гранями и плавные изгибы корпуса позволяют с комфортом держать устройство в руке. Смартфоны получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP 68, возможность использования как физических, так и виртуальных кнопок громкости, а также усовершенствованные алгоритмы фильтрации ошибочных касаний.

Экраны HUAWEI Mate 40 Pro и HUAWEI Mate 40 Pro+ имеют уменьшенный вырез, в котором помимо широкоугольной фронтальной камеры расположены датчик жестов и сенсор для разблокировки смартфона с функцией 3D Face Unlock.

Флагманские смартфоны серии HUAWEI Mate 40 построены на базе процессоров Kirin 9000 с полной поддержкой 5G связи. Процессор Kirin 9000 — 5-нанометровый 5G-процессор, который имеет более 15,3 миллиарда транзисторов. Процессор построен на гетерогенной трехуровневой архитектуре с ядрами с тактовой частотой до 3,13 ГГц. В него интегрирован 24-ядерный графический процессор Mali-G78 GPU, а также модуль нейронных вычислений NPU с двумя большими ядрами и одним малым ядром, которые позволяют эффективно обрабатывать интеллектуальные алгоритмы.

24-ядерный процессор Mali-G78 GPU — самый мощный графический модуль, доступный на сегодняшний день в устройствах HUAWEI. Он обеспечивает плавную обработку сложной графики и захватывающие впечатления от игрового процесса. Экран с частотой обновления 90 Гц дополнен сенсорной панелью с частотой дискретизации 240 Гц, а усовершенствованный линейный двигатель обеспечивает реалистичную реакцию на касания, соответствующую визуальному ряду. Аудиосистема смартфонов укомплектована двумя динамиками.

Также серия HUAWEI Mate 40 поддерживает самую быструю версию зарядки HUAWEI SuperCharge.

Система камер смартфонов серии HUAWEI Mate 40 была разработана в сотрудничестве с компанией Leica и получила ряд существенных улучшений, среди которых сверхширокоугольный объектив, основная камера высокого разрешения, усовершенствованный телеобъектив и многое другое. Благодаря двойному кинообъективу и двойной сверхширокоугольной камере пользователи могут создавать яркие широкоугольные видео и фотографии как при помощи основной, так и с помощью фронтальной камер смартфонов.

Основная и фронтальная камеры с кинообъективами имеют соотношение сторон 3:2. Функция Steady Shot позволяет получать чёткие, детализированные кадры в формате 4K, а технология XD Fusion HDR Engine обеспечивает оптимальный баланс экспозиции даже при съёмке в экстремально контрастных условиях освещения. Также стоит отметить новые функции Tracking Shot и Story Creator, позволяющие создавать кинематографические эффекты. В снятые видеоролики можно добавить фоновую музыку и фильтры. Серия HUAWEI Mate 40 получила функции направленного микрофона Audio Focus и Audio Zoom, а также возможность записи звука с подключенных по Bluetooth внешних устройств.

Фронтальная камера с поддержкой видеосъемки в формате 4K открывает новые возможности. Она позволяет создавать три вида видеороликов: от близкого и личного до сверхширокоформатного.

Новые HUAWEI Mate 40 Pro и HUAWEI Mate 40 Pro+ получили интеллектуальную функцию управления жестами, которая позволяет выполнять некоторые действия, не прикасаясь к экрану. Например, для вывода устройства из спящего режима достаточно просто провести рукой над экраном, а управлять интерфейсом можно с помощью движений руки влево, вправо, вверх или вниз. С помощью жеста можно также ответить на входящий вызов.

Новая функция активации с помощью взгляда позволяет разблокировать смартфон, просто посмотрев на него. При этом пользователь может настроить интерактивный домашний экран так, чтобы получать важную для него информацию с первого взгляда. Таким же способом можно приглушить звук входящего вызова. Кроме того, пока экран находится в поле зрения пользователя, смартфон отключает автоматический переход в спящий режим.

Функция «Мультискрин» обеспечивает новый уровень удобства и эффективности для тех, кому необходимо работать одновременно с несколькими устройствами. Она позволяет запускать одновременно до трех приложений и выводить экран смартфона на ноутбук, обеспечивая новый уровень совместимости. А когда нужно продемонстрировать экран своего смартфона другим пользователям, достаточно одного нажатия на выпадающую панель управления режимом Multi Device.

Операционная система EMUI 11 предлагает комплексные решения для защиты конфиденциальности и безопасности пользователей. Среди них несколько новых функций. Например, при отправке изображений пользователи могут легко удалять из файлов личные данные, такие как местоположение, время съёмки и сведения об устройстве. Функция Note Lock защищает содержимое личных заметок с помощью PIN-кода или биометрических данных.

Смартфоны серии HUAWEI Mate 40 оснащены фирменными сервисами HUAWEI Mobile Services, которые повышают удобство и безопасность использования устройств за счёт технологий искусственного интеллекта. Во время презентации HUAWEI представила новые приложения, ставшие доступными пользователям HMS по всему миру, среди которых поисковая система с поддержкой нескольких видов поиска Petal Search, картографическое приложение Petal Maps с возможностью управления жестами на смартфонах серии HUAWEI Mate 40, а также сервис для работы с текстовыми документами HUAWEI Docs. Вместе эти приложения открывают новый уровень комфорта и цифровых возможностей для 700 миллионов пользователей устройств HUAWEI по всему миру.

Смартфоны серии HUAWEI Mate 40 будут доступны на некоторых рынках.