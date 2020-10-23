Обнаружены несколько мошеннических схем с предзаказом нового iPhone

После презентации Apple, в рамках которой был представлен iPhone 12, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили несколько десятков подозрительных ресурсов по всему миру, на которых якобы предлагалось оформить предзаказ на новый смартфон. Однако в действительности их может быть значительно больше.

На таких сайтах злоумышленники обычно просят пользователей оставить предоплату либо персональную информацию. В результате все данные и деньги уходят мошенникам.

Интересно, что на большей части ресурсов пользователям не просто предлагали оформить предзаказ, а мотивировали поучаствовать в беспроигрышной лотерее и выиграть новый iPhone. Для этого нужно было ответить на несколько вопросов, но после этого человека переадресовывали на следующий опрос и так далее. В итоге жертву перенаправляли на страницу, где нужно было заплатить небольшую сумму за товары или услуги спонсоров розыгрыша. После этого пользователь якобы мог получить новый iPhone бесплатно. Либо процедура с редиректом могла продолжаться бесконечно. В этом случае злоумышленники, вероятно, могут получать определённые бонусы за трафик, собирая при этом большой объём персональных данных.

Кроме этого, эксперты обнаружили ещё одну схему. В популярном мессенджере появились мошеннические рассылки о фейковой акции, благодаря которой якобы можно получить новую версию смартфона бесплатно. Для этого необходимо лишь переслать это сообщение 20 контактам или 5 группам. Затем нужно перейти по ссылке на фишинговый сайт для того, чтобы выбрать цвет телефона, и ввести свои данные. В этом случае цели у злоумышленников могут быть разными: оформить на человека платную подписку, получить доступ к его личным и платёжным данным, заставить под различными предлогами перевести деньги. Опасность в том, что такой мобильный контент очень виральный: пользователи часто пересылают друг другу сообщения с подобными «акциями».

«Злоумышленники часто используют социальную инженерию и делают ставку на массовость. В своих схемах они мимикрируют под наиболее популярные и востребованные в данный момент бренды и адаптируют свои тактики под актуальную повестку. Поэтому мы хотим напомнить, что сообщения о предзаказе стоит проверять в надёжных источниках. При этом не стоит переходить по ссылкам из подозрительных писем или сообщений в мессенджерах и соцсетях, а также не стоит участвовать в подозрительных беспроигрышных лотереях. Не лишним будет установить защитное решение с актуальными базами фишинговых и спам-ресурсов, такое как Kaspersky Internet Security», — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси.