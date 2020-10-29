Названы самые надежные Android-смартфоны

Телефоны Nokia названы самыми качественными Android-смартфонами на рынке. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research, опубликованном на сайте агентства.

Девайсы бренда Nokia, которые выпускает компания HMD Global, заняли первое место в рейтинге самых надежных аппаратов. Список составлялся на основе оценок, выставленных по четырем критериям — частота обновлений Android и патчей безопасности, качество сборки и соответствие устройств для использования в корпоративном секторе. По словам вице-президента агентства Питера Ричардсона (Peter Richardson), бренд Nokia был признан лучшим второй год подряд.

Специалисты отметили, что гаджеты компании получают регулярные актуальные апдейты Android, также производитель беспокоится о безопасности пользователей. На втором месте рейтинга оказался бренд OnePlus, на третьем — Samsung. В топ-10 также включили Xiaomi, Realme, Huawei, Lenovo, Oppo, Vivo и LG. Подавляющее число позиций занято производителями смартфонов из Китая.

Анализируя, какое количество смартфонов участников рейтинга получило Android 10, эксперты пришли к выводу, что операционная система установлена на 100 процентах аппаратов Nokia — 20 экземплярах. У OnePlus аналогичный показатель — 100 процентов или семь единиц устройств. Для сравнения, степень распространения Android 10 на девайсах Samsung, Realme и Xiaomi составила 89, 73 и 68 процентов соответственно.