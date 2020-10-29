Количество DDoS-атак в третьем квартале 2020 года выросло в полтора раза

По данным «Лаборатории Касперского», с июля по сентябрь количество DDoS-атак во всём мире возросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в третьем квартале был установлен годовой рекорд по числу DDoS-атак в день.

Пиковая нагрузка пришлась на 2 июля: тогда решения компании зафиксировали 323 атаки. Предыдущий рекорд, 298 атак в день, был зарегистрирован 1 апреля. В среднем же в третьем квартале проводилось 106 атак в день, во втором — на 10 больше. По словам экспертов, это указывает на то, что объём мусорного трафика начал сокращаться, хотя по-прежнему остаётся значительным.

«Во втором квартале мы наблюдали серьёзный рост количества DDoS-атак из-за того, что компаниям приходилось многие процессы спешно переводить в онлайн. Сейчас мы видим, что большое число организаций уже пересмотрели своё отношение к кибербезопасности и осознали необходимость внедрения защитных механизмов. Мы рекомендуем всем, кто ещё не реализовал соответствующие защитные меры, не откладывать этот вопрос, ведь к концу года активность злоумышленников традиционно идёт вверх», — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси.