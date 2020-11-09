В МТС действует скидка на Huawei P40 и P40 Pro

В МТС стали доступнее флагманские смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro. По промокоду «Супер» их можно приобрести со скидкой 200 рублей.

Huawei P40 оснащен тройной камерой с разрешением основного сенсора 50Мп, широкоугольным объективом на 16Мп и телеобъективом на 8Мп, обеспечивающим 3-кратное оптическое приближение. В Huawei P40 Pro представлена квадрокамера с широкоугольным объективом на 40Мп, телеобъектив на 12Мп и датчик глубины для создания эффекта размытия фона. Этот аппарат поддерживает 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зум.

Стоимость смартфона Huawei P40 в рамках акции снижена до 1799 рублей. При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит 163,54 рубля, а на два года – 78,21 рубля.

Модель Huawei P40 Pro с учетом скидки можно приобрести за 2599 рубля. Ее также можно оформить в рассрочку на год с ежемесячным платежом 236,27 рубля или на два года – за 117,34 рубля в месяц.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо при покупке смартфона сообщить продавцу-консультанту промокод «Супер» или либо ввести его в поле комментария на странице корзины в интернет-магазине МТС.