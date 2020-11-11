Названы самые продаваемые модели смартфонов

Аналитики Canalys опубликовали список смартфонов, которые люди наиболее охотно покупали в третьем квартале 2020 года. В рейтинге оказались модели от Apple, Samsung и Xiaomi.

На первом месте рейтинга Canalys оказался iPhone 11. По данным компании, за третий квартал Apple отгрузила по всему миру около 16 млн таких устройств. На втором месте разместился другой смартфон компании — iPhone SE. По сравнению с лидером списка его показатель оказался намного ниже и составил 10 млн устройств.

Третье место занял бюджетный Galaxy A21s, который был очень близок ко второму месту. На четвертой позиции оказался Galaxy A11, а замыкал пятерку самых продаваемых смартфонов Galaxy A51. В топ-10 также вошли устройства Redmi Note 9 (Redmi 10X 4G), Redmi 9, Galaxy A31, Redmi 9A и Galaxy A01 Core.

Если говорить не о конкретных моделях, а о брендах и количестве всех выпущенных ими смартфонов, то рейтинг за третий квартал окажется другим. В нем появятся новые наименования, а распределение долей среди лидеров окажется таким:

  1. Samsung — 23%
  2. Huawei — 14,9%
  3. Xiaomi — 13,5%
  4. Apple — 12,4%
  5. Vivo — 9,4%

 

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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