В "Великом камне" создан Центр поддержки технологий и инноваций

Национальный центр интеллектуальной собственности и администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" подписали соглашение о создании на территории парка Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Подписи под документом поставили генеральный директор НЦИС Владимир Рябоволов и глава администрации парка Александр Ярошенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"Деятельность новой структуры на территории индустриального парка упростит исследователям поиск информации о существующих научных достижениях и активизирует научную работу молодых ученых и стартап-организаций. Теперь все желающие сотрудники резидентов парка получат бесплатный доступ к патентным и непатентным базам данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, НЦИС и другим тематическим ресурсам", - отметили в пресс-службе. Кроме того, при необходимости пользователям окажут помощь с поиском нужных материалов, проведут обучающие мероприятия по работе с базами данных.

Международный проект по созданию сети центров поддержки технологий и инноваций инициирован еще в 2009 году Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Он направлен на развитие инновационного потенциала стран и регионов через обеспечение информационной и научно-методической поддержки пользователей услуг ЦПТИ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. В настоящее время в Беларуси работает восемь центров: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке и ее областных филиалах, а также в Национальном центре интеллектуальной собственности и Белорусском государственном университете.