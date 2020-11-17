Huawei объявила о продаже бренда Honor

Китайская корпорация Huawei полностью продает свой бренд по производству смартфонов Honor. Об этом говорится на сайте компании.

«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. <...> Эта сделка поможет продавцам и поставщикам Honor пережить трудное время», — пояснила корпорация.

Покупателем выступает объединение из более чем 30 агентов и дилеров, которые создали новую компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology. Сумма сделки не раскрывается. Ранее источники Reuters говорили, что Huawei планирует продать все активы Honor за $15,14 млрд. После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и участвовать в управлении Honor.

 

 

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Источник: 

rbc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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