Google разрешила пользователям отключать слежку в Gmail, Chat и Meet

Google продолжает предпринимать шаги по обеспечению большей конфиденциальности для своих пользователей. На этот раз, компания добавит новую настройку для умных функций почтового сервиса Gmail, а также для персонализации сервисов на основе данных и истории действий пользователя.

В ближайшие недели Google начнёт спрашивать у пользователей, хотят ли они использовать умные функции и персонализацию в Gmail, Meet и Chat или стоит их отключить вообще.

Пользователям Gmail предлагают отключить ряд умных функций, в том числе автоматическое распределение писем по категориям, умный ввод или Smart Compose, карточки для покупок, бронирования и отслеживания посылок, а также создание событий в календаре.

Отключить можно не только умные функции, но и «слежку» или как Google это называет «персонализацию». Дело в том, что Google использует данные Gmail, Meet и Chat, чтобы лучше настроить другие свои фирменные сервисы под конкретного пользователя, такие как голосовой помощник Google Assistant, Google Maps, и множество других. Например, Ассистент напомнит о счетах, Карты покажут ресторан с зарезервированным столиком, Google Pay покажет карты лояльности и билеты.

Впрочем, умные функции Gmail тоже используют данные и историю действий пользователя. Если персонализацию отключить, то сервисы Google будут работать в ограниченном объёме по функциональности.