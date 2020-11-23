Xiaomi лишила Apple звания одного из лидеров рынка смартфонов

В 2020 году на мировом рынке смартфонов произошли важные перестановки: по итогам года Apple, как считают исследовательские институты, выйдет из тройки лидеров, а её место займёт Xiaomi.

По итогам третьего квартала Samsung уверенно занимает первое место, следом идёт Huawei, а Xiaomi обошла Apple и заняла третье место. Поставки смартфонов четырёх ведущих производителей составляют примерно 60,6% от суммарных поставок всех компаний.

Аналитики считают, что у Xiaomi удалось успешно выйти на рынок премиальных устройств. Кроме того, в Европе, которая является очень важным рынком для всех производителей, поставки Xiaomi в третьем квартале увеличились на 88%.

В этом году Xiaomi уверенно наращивает продажи в Европе. Во втором квартале 2020 года Xiaomi достигла годового роста 65% на европейском рынке, в то время как темпы роста на западноевропейском рынке превысили 116%. Это самый лучший показатель среди всех производителей смартфонов.

Также считается, что средняя отпускная цена смартфонов Xiaomi на мировом рынке продолжит расти и увеличится на 11,8% за год.