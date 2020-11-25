Samsung представила два бюджетных смартфона — Galaxy A12 и A02S

Компания Samsung представила два новых Android-смартфона начального уровня Galaxy A12 и A02S, которые появятся в продаже в Европе в следующем году.

Смартфон Galaxy A12 выйдет на смену модели Galaxy A11. Устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем HD+ Infinity-V с вырезом вверху для 8-Мп селфи-камеры, восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,3 ГГц, датчиком отпечатков пальцев, расположенным на боковой стороне корпуса, и батареей ёмкостью 5000 мА·ч. Samsung не уточнила, какой используется процессор, но судя по конфигурации, речь идёт о системе на кристалле Helio P35. Смартфон будет доступен с 3, 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 32, 64 или 128 Гбайт. Есть также слот для карт памяти microSD объёмом до 1 Тбайт.

Основная камера Galaxy A12 использует четыре модуля, включая основной 48-Мп сенсор, 5-Мп датчик с сверхширокоугольной оптикой и два 2-Мп сенсора для макросъёмки и определения глубины сцены.

Смартфон будет выпускаться в четырёх цветовых вариантах: чёрном, белом, синем и красном. Продажи новинки начнутся в январе 2021 года. Стоимость модели с 3 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт флеш-памяти составит €179. Версия Galaxy A12 с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти обойдётся в €199.

Второй смартфон, Galaxy A02S обладает таким же, как у Galaxy A12 дисплеем, но объём его оперативной памяти равен лишь 3 Гбайт, а ёмкость флеш-накопителя ограничена 32 Гбайт. Впрочем, объём памяти можно увеличить благодаря слоту для карт microSD объёмом до 1 Тбайт. Тактовая частота восьмиядерного процессора смартфона равна 1,8 ГГц.

Спецификации Galaxy A02S включают фронтальную 5-Мп камеру, размещённую в вырезе вверху экрана, и тройную тыльную камеру с основным 13-Мп сенсором и двумя 2-Мп датчиками для макросъёмки и определения глубины сцены. Ёмкость батареи с поддержкой 15-Вт зарядки, как и у Galaxy A12, равна 5000 мА·ч.

Смартфон Galaxy A02S будет доступен в белом, чёрном, красном и синем цвете. Продажи устройства стартуют в феврале 2021 года по цене €150.