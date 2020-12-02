МТС провел первые онлайн-уроки по интернет-грамотности

МТС провел первые занятия онлайн-курса #НаучиСвоихБлизких. Слушатели со всей страны присоединились к бесплатному вебинару по цифровой грамотности.

Вводные уроки были посвящены основам работы с планшетом и смартфоном. Слушатели курса знакомились с интерфейсом мобильных устройств: рабочим столом и программами, установленными по умолчанию. Кроме того, учились заходить на веб-сайты и правильно использовать поисковую систему для получения необходимой информации в интернете.

Онлайн-курс #НаучиСвоихБлизких направлен на то, чтобы помочь пожилым людям освоить смартфон и планшет «с нуля». Уроки проходят на платформе Zoom два раза в неделю, а программа обучения рассчитана на 10 занятий.

После прохождения курса #НаучиСвоихБлизких слушатели смогут проводить платежи в интернете, сохранять важные данные в «облаке», записываться на прием к врачу онлайн, совершать покупки в интернет-магазинах и многое другое. Они также научатся вести соцсети, редактировать фотографии, общаться в мессенджерах с друзьями и родственниками.

Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке. После регистрации в течение 3-х дней с вами свяжется специалист.