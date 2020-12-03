Microsoft поглотила киберспортивную платформу Smash.gg

Microsoft договорилась о приобретении платформы для организации киберспортивных турниров и мероприятий Smash.gg. Сумма сделки не объявлена. Этой новостью поделился аккаунт Smash.gg в Twitter, после чего информацию подтвердила и сама Microsoft через MSN Esports.

«Благодаря этому приобретению сообщество Smash.gg и организаторы турниров по-прежнему будут пользоваться преимуществами платформы Smash.gg, а наша команда теперь получит дополнительные ресурсы и поддержку в рамках команды Microsoft Content Services», — говорится в твите Smash.gg.

В дополнительном уведомлении Smash.gg сообщила, что киберспортивная платформа будет продолжать работать и, как прежде, продолжит поддержку игровых сообществ и организаторов турниров. Услугами этой службы пользуются организаторы как крупных, так и небольших чемпионатов.

Smash.gg была запущена в 2015 году в качестве площадки для составления турнирных таблиц киберспортивных соревнований, организации мероприятий и сбора информации о событиях. Ранее компания привлекала капиталы от таких инвесторов, как Spark Capital, Accel и Horizon Ventures.