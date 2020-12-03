Qualcomm готовит новый процессор Snapdragon 7-й серии

Как сообщают интернет-источники, Qualcomm готовит новый чип Snapdragon 7-й серии для производительных аппаратов среднего уровня с поддержкой 5G.
Ожидалось, что новинка дебютирует вместе с изделием Snapdragon 888, но этого не произошло. Теперь авторитетный техноблог Digital Chat Station сообщает, что презентация отложена до первого квартала наступающего года. Причём практически сразу после анонса процессор появится в коммерческих устройствах.
Речь идёт о чипе с кодовым названием Cedros. Новинка может получить название Snapdragon 775G или Snapdragon 777. На сегодняшний день известно, что это решение обеспечит поддержку до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 RAM, флеш-накопителей стандарта UFS 3.1 и дисплеев с частотой обновления до 120 Гц. В состав чипа войдёт модем 5G.
Прототип устройства на базе Cedros уже был замечен в бенчмарке AnTuTu, где показал результат более 530 тыс. баллов. Таким образом, по производительности процессор превосходит Snapdragon 765G, но уступает решению Snapdragon 865, которое выдаёт свыше 600 тыс. баллов.
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