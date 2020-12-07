«Лаборатория Касперского» разрабатывает собственный смартфон

«Лаборатория Касперского» разрабатывает новый защищенный смартфон. Устройство с защищенной операционной системой Kaspersky OS будет иметь базовые приложения и свой браузер, рассказал РИА «Новости» глава компании Евгений Касперский.

«Там будет минимальный функционал, красоты как от Android и iOS не ждите, этот смартфон будет выполнять другие специальные задачи», - говорит Евгений Касперский.

Касперский пояснил, что аппарат будет уметь звонить и отправлять СМС, там будет установлен офисный пакет, свой браузер с минимальной функциональностью и стандартный набор приложений, например, будильник и калькулятор.

Наличие магазина приложений на такой ОС пока не предполагается, но, по словам главы компании, в будущем что-то похожее на AppStore появится может. «Скорее всего, сначала мы сделаем свой, а потом готовы будем привлекать и другие магазины приложений. Мы понимаем, что без большой экосистемы этот проект не взлетит, поэтому мы готовы будем привлекать партнеров», — добавил он.

По словам Касперского, смартфон должен появиться «в конце 2021 года», причем у разработчиков уже есть договоренности с китайскими производителями.