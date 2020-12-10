В МТС стали дешевле Samsung Galaxy M31 и Samsung Galaxy M51

В МТС стали доступнее смартфоны Samsung Galaxy M31 и Samsung Galaxy M51. Эти устройства с аккумулятором повышенной емкости можно приобрести со скидкой до 200 рублей.

Оба смартфона могут похвастаться длительным временем автономной работы и мощными квадрокамерами с разрешением основного сенсора 64 Мп. Samsung Galaxy M31 оснащен батареей емкостью 6000 мАч, а Samsung Galaxy M51 – 7000 мАч. Благодаря столь внушительным аккумуляторам, эти модели могут работать до 3-4 дней от одного заряда.

Стоимость 6,4-дюймового Samsung Galaxy M31 6/128 ГБ снизилась на 200 рублей, и теперь его можно приобрести за 599 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 63,54 рубля, а на два года – до 30,39 рубля.

Samsung Galaxy M51 6/128 ГБ подешевел на 140 рублей. Сейчас этим 6,7-дюймовым смартфоном можно обзавестись за 959 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составляет 90,81 рубля, а на два года – 43,43 рубля.