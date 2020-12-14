В МТС к акции "Все и сразу' присоединились 3 смартфона HONOR

С 11 декабря к акции «Всё и сразу!» в МТС присоединились сразу 3 смартфона HONOR. Теперь можно не только получить полугодовую скидку на популярный тариф «Безлимитище+», но и приобрести современный смартфон всего от 299 рублей. Новыми участниками акции стали модели HONOR 9С, HONOR 30i и HONOR 30 8/256 ГБ.

HONOR 9C подешевел почти вдвое, получив скидку 200 рублей. В рамках акции этот смартфон с тройной камерой на 48 Мп, 64 ГБ внутренней и 4 ГБ оперативной памяти можно приобрести всего за 299 рублей.

HONOR 30i, оснащенный тройной камерой с 48-мегапиксельным основным сенсором, 128 ГБ внутренней и 4 ГБ оперативной памяти, стал доступнее на 140 рублей. Его стоимость снижена до 399 рублей.

А флагманский HONOR 30 8/256 ГБ, снабженный быстрым подэкранным сканером отпечатков пальцев, поддержкой 5G и сверхчувствительной квадрокамерой на 40 Мп от Leica, можно забрать за 1299 рублей. На эту модель скидка составляет 200 рублей.

Также при покупке HONOR 30 8/256 ГБ в рамках акции «Всё и сразу!» можно дополнительно приобрести сразу 2 бонуса по 10 копеек - набор подарочный Honor в упаковке Premium Gift Bundle 2 и беспроводные наушники H-001. Количество акционных бонусов ограничено.

Чтобы воспользоваться акцией «Всё и сразу!», нужно подключиться или сменить тарифный план на «Безлимитище+» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи на нем. Абоненты, впервые подключившие данный тариф, получают скидку на абонентскую плату: в течение 180 дней она составит всего 12,50 рубля в месяц.

Подробнее о ценах, действующих на смартфоны в рамках акции, смотрите по ссылке.