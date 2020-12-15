В МТС к акции «Отличная пара» присоединился смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ

С 14 декабря к акции «Отличная пара» присоединился смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ. Теперь при его покупке в сети салонов и интернет-магазине МТС к нему можно дополнительно прибрести полезный аксессуар со скидкой до 50%.

Акция действует как при покупке смартфона за полную стоимость, так и в рассрочку на год или два. Ежемесячный платеж по рассрочке за комплект смартфона с аксессуаром будет начинаться от 25 рублей в месяц.

Модель Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ примечательна большим 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, умной квадрокамерой с основным сенсором на 48 Мп, мощной селфи-камерой на 32 Мп и надежной батареей емкостью 4000 мАч. Наличие модуля NFC дает возможность совершать бесконтактные платежи.

Смартфон можно приобрести за 567 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 51,54 рубля, а на два года — 24,65 рубля.

Со скидкой до 50% по акции доступны многочисленные чехлы, защитные стекла, карты памяти, автомобильные и сетевые зарядные устройства (в том числе с поддержкой быстрой зарядки), кабеля и внешние аккумуляторы.

Так, приобретая в рассрочку на 2 года смартфон с картой памяти microSD на 64 ГБ или чехлом Bingo Matt, платеж составит всего 25 рублей в месяц, а с защитным стеклом Araree для Samsung A515 – за 25,20 рубля в месяц.