Представлен смартфон Nokia 5.4

Компания Nokia продолжает выпускать смартфоны недорого сегмента, новой моделью стал Nokia 5.4, который построен на базе однкористальной системы Qualcomm Snapdragon 662.

Смартфон получил 6,39-дюймовый ЖК-дисплей IPS разрешением HD + с отверстием для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, смартфон поддерживает 10-ваттную зарядку через разъём USB-C.

На задней панели имеется круглый блок камеры, в котором расположены датчики изображения разрешением 48, 5, 2 и 2 Мп. Под камерой располагается емкостной сканер отпечатков пальцев.

Смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ флэш-памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD. Телефон работает под управлением Android 10, он будет обновлён до Android 11 в ближайшее время.

Nokia 5.4 доступен в фиолетовом и синем цветах по цене от 189 евро в Европе.